Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu

Kumluca'da dün sat 19.00 sıralarında Beykonak Mahallesi'nde, saat 21.30 sıralarında da Mavikent Mahallesi'nde hortum oluştu. Hortum nedeniyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü zarar gördü. Hortum bazı seraların da demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri tamir etti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üreticilerden dün akşam 2 hortum meydana geldiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Hortumun küçük bir alanda etkili olduğunu aktaran Kökce, bazı seraların zarar gördüğünü dile getirdi.