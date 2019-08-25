25.08.2019 13:54

- Kumluca'da 1. Büyükalan Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Başkan Köleoğlu: "Yörük çadırları görmek isteyen binlerce turist var"

ANTALYA - Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesinde 1. Büyükalan Şenlikleri yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Yörük çadırına bakın ne kadar güzel. Bu çadırları ve kurulduğu ortamı görmek isteyen ülkemizde ve dünya da binlerce turist var" dedi.

Büyükalan Mahalle Muhtarı Zeki Kahraman, şenliklerin, mahalle halkının birlik ve beraberliğinin getirdiği bir oluşum olduğunu belirtti. Muhtar Kahraman, ilçe merkezine çok uzak olan mahallelerine hizmet yapılmasında katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



"Çadırları görmek isteyen binlerce turist var"

Şenlikte konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Toroslarda kurulan, bugün şenlik alanımızda kurulan Yörük çadırına bakın ne kadar güzel. Bu çadırları ve kurulduğu ortamı görmek isteyen ülkemizde ve dünya da binlerce turist var. Şu görmüş olduğunuz Yörük çadırlarının önemini Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle belirtmiş, 'Ey ağalar beyler, gidin Toroslara çıkın bakın, Orada bir Yörük Çadırı görürseniz ve o çadırın dumanı da tütüyorsa, hiç korkmayın, dünyada hiçbir kuvvet yenemez' diyerek bizleri işaret etmiş. Yayla şenliklerimiz halkımızın birlik beraberlik ve samimi duygular içinde birbirleriyle buluşup görüştükleri ortamlardır. Bu yüzden yayla Şenliklerini önemsiyorum. Bakın şehir merkezlerimizde, küçük bir akarsuyun etrafında nasıl toplanıyoruz. O akar suyun etrafında sosyal tesisler kuruyoruz. Yani değerlendiriyoruz. İşte o manzaranın en güzeli ve çok çok daha fazlası bu yayla konumundaki mahallelerimizde var. Ayrıca bu yaylalarda yetişen yöreye has birçok tarım ve hayvancılık ürünlerimiz var. Nasıl turistler, Olympos ve Adrasan sahilimize geliyorsa bu yaylalara da çıkmasını sağlamamız lazım. Bu tanıtım işte bu şenliklerden geçiyor" dedi.

Şenliklerin sonunda katılımcılara yemek ikram edildi. Yapılan sofra duasından sonra şenliklerin açılış bölümü sona erdi. Günün akşamında ise, katılımcılar yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlendi.

Kaynak: İHA