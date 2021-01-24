Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı
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Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı

24.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:22

Amasya'da vatandaşın kümesine giren tilkiye "Ciğerine ateş düşmesin senin. Tilki kardeş çık git lütfen" dediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan tilkinin tellere çarptığı için üzüldüğünü söyleyen vatandaş "Doğanın kanunu bu. Biz kurdun kuşun nasibini yiyoruz fakat kurda kuşa bir şey bırakmıyoruz" dedi.

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan Seyfi İkzek, kümese giren tilkinin sıkıştığını görünce tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı. O anları kayda alan İkzek tilkiye, "Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış Allah'tan. Yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTULDU

Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı. Seyfi İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise yoğun ilgi gördü. Tilkiyle karşılaşmasını anlatan İkzek, kümeste tilkiyi görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı

"HIRSIZI DÖVMEYECEKSİN, KORKUTACAKSIN"

Yaşadığı o anları anlatan Seyfettin İkzek, "Tilkinin kümese girdiğini gelinim haber verdi, hemen kümese koştuk. Tilki, gözümün önünde suçlu gibi kaldı. Tavukları yese, hayvanı telef edecek halimiz yok. Bizi görünce tilki panik oldu, zarar görmesin diye sakinleştirmeye çalıştık. En sonunda kümesten çıktı. Ama kümesten çıkmaya çalışırken, hep tellere çarptı, o duruma çok üzüldüm. 'Ciğerine ateş düşmesin, niye girdin benim kümese' dedim. Tilki, kümese girince horoz karşılamış, yani delikanlı horozum tavukları vermemiş. Çıkmak için baya uğraştı, sonda kümesten kaçtı ve gözden kayboldu. Göz açıp kapayıncaya kadar ırmak kenarına kadar gitti. 'Hırsızı dövmeyeceksin, korkutacaksın' demişler. Kümesine sahip çıkacaksın, doğanın kanunu bu. Biz insanoğlu olarak kurdun kuşun nasibini yiyoruz fakat kurda kuşa bir şey bırakmıyoruz" dedi.

Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

Haber Yorumları (3)
MERSİN 33: Bakın , Bu dünya dönüyorsa bu gibi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor . Hayvana böyle davranan kişi insana nasıl davranır siz düşünün . Allah senden razı olsun dayım . . .
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NSRN: güzel yürekli insan
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KORO: dayi, türkiye senin gibi insanlara cok muhtac.
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