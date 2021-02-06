Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
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Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza

06.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:25
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza

OSMANİYE'de bir iş merkezinde kumar oynandığı belirlenen ofise yapılan baskında 15 kişiye, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 133 bin 855 lira para cezası uygulandı.

OSMANİYE'de bir iş merkezinde kumar oynandığı belirlenen ofise yapılan baskında 15 kişiye, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 133 bin 855 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, binanın 3'üncü katındaki ofise baskın yaptı. Şahıslardan bazıları, polisin geldiğini öğrenince yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.

POLİS BASKININA KARŞI KAMERA KURMUŞLARİncelemede, kumarhanenin güvenlik kamerasıyla izlenerek polis baskınına karşı önlem alındığı belirlendi. İçeride yapılan aramada, içerisinde isimler ve paraların yazıldığı 2 ajanda, 80 çeşitli renklerde kumarda kullanılan pul, 1236 iskambil kağıdı, 210 okey taşı, 1 zar ve 4 okey istekası ele geçirildi. Kumar oynandığı tespit edilen iş yeri ile ilgili daha önce de iki defa mühürleme yapıldığı ve ikinci kez mührün bozulduğu belirlendi. İş yeri sahibine mühür bozmaktan adli işlem yapıldı.

İçeride yakalanan 15 kişiye, maske-sosyal mesafe sokağa çıkma yasağını ihlal ve kumar oynamaktan gerekli tutanak tanzim edilip, toplamda 133 bin 855 lira idari para cezası uygulandı.


Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza
Kumarhaneye çevrilen iş merkezindeki ofise baskın: 15 kişiye 133 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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