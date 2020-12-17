Kumarhaneye çevrilen eve baskın

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 30 bin 775 lira para cezası kesildi.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye toplam 30 bin 775 lira para cezası kesildi.

Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, odalarda 3 masada 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 14 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 30 bin 775 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, 14 kişi arasında bulunan E.K. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR