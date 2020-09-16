Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL (2)

KUMLUCA'DA KUM ZAMBAKLARINA YOĞUN İLGİ Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde çiçek açan yaklaşık 50 kum zambağı yerli halktan yoğun ilgi görüyor.

Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL (2)
16.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:09

KUMLUCA'DA KUM ZAMBAKLARINA YOĞUN İLGİ  

Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde çiçek açan yaklaşık 50 kum zambağı yerli halktan yoğun ilgi görüyor. Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor.

ZARAR VEREN KURUMLARA 220 BİN LİRA CEZASoğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 73 bin 747 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da yaklaşık 220 bin lira ceza kesiliyor.'ENDER BİR BİTKİ'Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan Mehmet Alptekin, "Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir. Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu eylül başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre'de, Çıralı'da ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya),


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Nihal Candan Tuna Kiremitçi
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL (2) - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:10:53. #1.14#
title