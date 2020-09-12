Kum fırtınası nedir, neden oluşur? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?
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Kum fırtınası nedir, neden oluşur? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?

Ankara'da meydana gelen kum fırtınasının akabinde kum fırtınası neden oluşur, ne anlama gelir soruları merak konusu oldu. Bugün öğle vakitlerinde meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Peki kum fırtınası nedir, neden olur tüm detaylar haberimizde...

Kum fırtınası nedir, neden oluşur? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?
12.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:03

Ülkemizde fazla görülmeyen meteorolojik olaylardan birisi de kum fırtası olayıdır. Bugün Ankara'da gerçekleşen kum fırtınasının ardından olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Peki kum fırtınası nedir, neden oluşur?

KUM FIRTINASI NEDİR? NEDEN OLUR?

Kum fırtınası ya da toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.

Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.

Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

Kum fırtınası nedir, neden oluşur? Kum fırtınası ve toz fırtınası farkı nedir?
Kum fırtınası

KUM FIRTINASI VE TOZ FIRTINASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kum fırtınası terimi çoğunlukla çöldeki kum fırtınası bağlamında kullanılır ve özellikle Sahra'da görünürlüğü düşüren ince parçacıkların yanı sıra, önemli bir miktarda daha büyük kum parçacıklarının yüzeye yakın yerlerde uçurulduğunda kullanılr.

Toz fırtınası terimi ise daha ince parçacıkların uzun mesafelerde uçurulduğunda ve özellikle kentsel alanları etkilediğinde kullanılır.

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