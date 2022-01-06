Kulüp dizisi 2. kısım yayınlandı mı? Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak?

Başrolü Gökçe Bahadır ve diğer birçok kıymetli oyuncunun paylaştığı Kulüp dizisi,1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara ışığında gelişmektedir. O dönemi ve konusunu titizlikle işlenen dizi, izleyenlerden tam not almayı başardı. 5 Kasım 2021 tarihinde birinci kısmı yayınlanan dizinin ikinci kısmı ne zaman yayınlanacak seyirciler tarafından merak ediliyor. Kulüp dizi 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Kulüp dizisi oyuncuları kim? Kulüp dizisi konusu ne? Kulüp dizisi nereden izlenir? Kulüp dizisi hangi dönemde geçiyor? Detaylar haberimizdedir…

KULÜP DİZİ İKİNCİ KISIM NE ZAMAN YAYINLACAK?

Kulüp dizisi,1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara ışığında gelişmektedir. Kulüp dizisi 2. kısım yayınlandı mı? O dönemi ve konusunu titizlikle işlenen dizi, izleyenlerden tam not almayı başardı. 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan birinci kısım izleyenlerden tam not almayı başardı. Kulüp dizisi ikinci kısım ise 6 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Matilda (Gökçe Bahadır)

KULÜP DİZİSİ KONUSU

Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlene başarılı dizi, konusu ve geçtiği dönemle ilgili merak ediliyor. Kulüp dizisi konusu ne? Kulüp dizisinin konusu, 1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda, kendisini hiç tanımayan kızı Raşel ile ilişki kurmaya çalışmaktadır. Matilda'nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel'e ailesiyle ilgili başka bir hikaye anlatılmıştır. Anne - kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümünün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikayesi anlatılır. Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

Raşel'in başı, dönemin büyük bir gece kulübünün yöneticisi Çelebi ile başı derde girince, Çelebi'nin şikayetini geri çekmesi karşılığında Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlar ve mekanın sahibi Orhan Şahin'le, yeni assolisti Selim Songür ile yolları kesişir. Matilda, Raşel'in, Pera'nın belalısı Fıstık İsmet ile Yahudi olduğunu gizleyerek sürdürdüğü ilişkiden tedirgin olur. Kızını İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda'nın varlığı, başta assolist Selim olmak üzere kulüpteki herkesin hayatını değiştirir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

Gökçe Bahadır - Matilda Aseo

Barış Arduç - Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek - Raşel Aseo

Salih Bademci - Selim Songür

Fırat Tanış - Çelebi

Metin Akdülger - Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş - Orhan'ın annesi

Hülya Duyar - İsmet'in annesi

Merve Şeyma Zengin - Tasula

İlker Kılıç - Mordo

Sezer Arıçay - Hacı

Murat Garibağaoğlu - David

İştar Gökseven - Ali Şeker

Valeria Lakhina - Diana

Doğanay Ünal - Bahtiyar

KULÜP DİZİSİ 2. KISIM FRAGMAN LİNKİ!





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