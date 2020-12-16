Kuluncak'ta yol sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuluncak'ta yol sevinci

16.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:12
Kuluncak'ta yol sevinci

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 8 mahallede yol çalışmaları tamamlandı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 8 mahallede yol çalışmaları tamamlandı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sultanlı, Bahçelievler, Çörmü, Karıncalık, Bıyıkboğazı, Karlık, Sofular ve Yeni Mahallede stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren yine program dahilinde eksik kalan mahallelerde personellerinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Cengiz, "Vatandaşlarımızı memnun etmek sorunlarını çözmek ve mahallelerimize hizmet etmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise, "Başkanımız Erhan Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Havaların soğuk olmasına rağmen yağmur çamur demeden bizler için çalışıyorlar mücadele ediyorlar" şeklinde konuştular. - MALATYA

Kuluncak'ta yol sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor
Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor
Denizli'de otoyol sevinci
Denizli'de otoyol sevinci
Zeynep'in 'Stanford' sevinci sosyal medyada ilgi gördü (2)
Zeynep'in 'Stanford' sevinci sosyal medyada ilgi gördü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Pierre Webo Kylian Mbappe Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuluncak'ta yol sevinci | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:17:38. #1.15#
title