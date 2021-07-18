Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı bağışçılardan kan almaya devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı bağışçılardan kan almaya devam ediyor.

Kızılay seyyar kan alım aracı 5 gün süre ile ilçeye geldi. Kululu gurbetçilerin de gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı ilçede, kan alım faaliyetleri devam ediyor. Kızılay seyyar kan alım aracı sorumlusu Dr. Naim Hikmet Kalkan, 5 gün süre içerisinde 4 yardımcı personel ile birlikte kan alımı yaptıklarını belirtti. Kalkan, yaklaşık 400 ünite kan almayı hedeflediklerini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı