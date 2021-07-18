Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı

Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı bağışçılardan kan almaya devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı bağışçılardan kan almaya devam ediyor.

Kızılay seyyar kan alım aracı 5 gün süre ile ilçeye geldi. Kululu gurbetçilerin de gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı ilçede, kan alım faaliyetleri devam ediyor. Kızılay seyyar kan alım aracı sorumlusu Dr. Naim Hikmet Kalkan, 5 gün süre içerisinde 4 yardımcı personel ile birlikte kan alımı yaptıklarını belirtti. Kalkan, yaklaşık 400 ünite kan almayı hedeflediklerini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Burak Elmas Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 17:12:39. #1.15#

title