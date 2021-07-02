Kültür Yaşam Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret
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Kültür Yaşam Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Kültür Yaşam Derneğinden Başkan Gürkan'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştüler.

Başkan Gürkan, "Malatya'nın geleceğine sahip çıkma duygusu içerisinde olmanız bizi memnun etmiştir" dedi.

1977 YILINDA KURULAN MALATYA'NIN EN ESKİ DERNEKLERİNDEN BİRİYİZ

Derneklerinin tanıtımını yapmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, "Derneğimiz Malatya'nın en eski derneklerinden. 1977 yılında kurulan ancak atıl bir şekilde bekleyen derneği yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bugünden itibaren Malatya adına güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Tabi ki Başkanımızın destek ve yardımlarıyla bunları başaracağız.Her geçen gün erozyona uğrayan Malatya kültürünü ayakta tutmak adına güzel hizmetler yapmak için buradayız. Destek ve yardımlarınızı bekliyor, bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Kültürün çok önemli olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Bir şehrin maddi manevi bütün değerleri kültür öğesi içerisindedir. Üzerinize almış olduğunuz sorumluluk ve yükümlülük hakikaten büyük ve ağır. Bizler Şehr-ül Emin olarak şehrin kültürünü, belleğini, hafızasını muhafaza etme noktasında ve şehirdeki kültürel ve tarihi değerlerin korunması, insanlığın ortak değeri olan bu mirası gelecek nesillere taşınması gibi bir sorumluluğumuz bulunmakta. Şehirler insanlar gibidir. Bir insanın hafızası-belleği yoksa o insana meczup gibi davranıyorsak bir şehrin kültürünü ve hafızasını yok ederseniz aynı meczup bir insan gibi bir şehir oluşur. Sizler bir sivil toplum örgütü olarak 1977 yılında kurulan bu derneği yeniden yeşermesi, filizlenmesi ve Malatya'nın geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıkmak için çıkmış olduğumuz bu yol kutlu bir yoldur. Bu yolda size başarılar diliyorum. Yerel Yönetimler olarak sizin çıkmış olduğunuz bu yolda gerek Kent Konseyimiz gerekse de diğer Sivil Toplum Kuruluşları, Kanaat Önderleri, Kurum ve Kuruluşlar ile birlikte şehrimizi Mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hep birlikte el ele vereceğiz. Bir şehir hafızasını yitirdiği zaman o şehir pusulası olmayan bir gemi gibidir. Rüzgârla birlikte savrulan, nereye gittiği belli olmayan ve akıbeti meçhuldür. Malatya'nın geleceğine sahip çıkmak duygusu içirişinde olmanız bizi memnun etmiştir. Bu konuda yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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