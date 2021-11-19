Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri de ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, komisyonda, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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