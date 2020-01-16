Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma
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Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış intiharına soruşturma başlattı.

16.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:25
Kültür ve Turizm Bakanlığından Merve Kaçmış intiharına soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış intiharına soruşturma başlattı.


Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde 'da hayatına son vermesine ilişkin, Sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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