Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycanlı mevkidaşı Ebülfez Garayev ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Örgütü Başkanı Ali Asgar Munisan ile ayrı ayrı görüştü.



Resmi ziyaret programı kapsamında Çin'in ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Çıngdu kentinde bulunan Bakan Kurtulmuş, Garayev ve Munisan ile baş başa görüşmelerde bulundu.



Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan ve Türkiye ile İran arasındaki turizm ve kültür alanındaki iş birliği konuları ele alındı.



Bakan Kurtulmuş'un ikili görüşmeleri yarın da devam edecek.