Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Gümülcine'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin sembol ismi olan Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 23. yılında anma törenlerine katıldı.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türk azınlık nüfusun yoğunlukta olduğu Yunanistan'ın Gümülcine şehrine yapan Bakan Ersoy, programı kapsamında ilk olarak Gümülcine'nin seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile görüştü. Daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölgede yaşayan Türklerle bir araya gelerek, Türk azınlığın sorunlarını dinledi. Bakan Ersoy, buradaki programının ardından yaşamının sonuna kadar Batı Trakya Türklerinin demokratik hakları ve özgürlükleri için mücadele veren Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri üzerinde birleştirici bir rol üstlendiğini belirten Bakan Ersoy, onun bölgedeki Türklerin hakları için verdiği mücadelenin örnek olduğunu, kuşaktan kuşağa aktarılacağını ve hep yaşayacağını aktardı. Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Dr. Sadık Ahmet'in 23. ölüm yılında birleştirici rolünü görmek bizi çok memnun ediyor. Özellikle Batı Trakya'daki soydaşlarımızın bu hassasiyetlerinin devamını ülke olarak memnuniyetle izliyoruz. Sizlerin 'Türk' kelimesi kullandığınız için neler çektiğinizi, Sadık Ahmet'in zamanında nelerle karşılaştığını ve sizlere 'Türk' kelimesini nasıl miras bıraktığını ve sizlerin de bu mirasa nasıl sahip çıktığınızı gururla izliyoruz. Zor görev sizler için artarak devam ediyor. Bunu sonraki nesillere aktarmak, bu fedakarlığı yapmak sizlerin görevi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta Yunanistan'ı ziyaret ettiğinde Batı Trakya'daki Türk soydaşlarla da bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Yunan hükümeti ile yaptığımız her görüşmede Batı Trakya'daki soydaşlarımızın durumunu gündem olmasa bile gündem haline getiriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara rağmen derneklerinizde 'Türk' kelimesinin kullanımına izin verilmemesi, Avrupa Komisyonunda da hala bekletici sebep biliyorsunuz. Yunan hükümetinden beklentimiz artık bu konuda ısrarcı olmaması, Avrupa ve Avrupalılığa yaraşır bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması. Biz devlet olarak bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Barışçıl platformlarda Yunan hükümeti ile yaptığımız her görüşmede diyalogla sizin sorunlarınızı aşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Mehmet Ersoy, Yunanistan'da çıkan orman yangınına da değinerek, Yunan halkına başsağlığı diledi. Türkiye'nin yardım için hazır olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Türk halkı olarak Yunanistan'ın bu acısını paylaştığımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - ANKARA