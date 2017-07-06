Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Gaziantep'te

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'te arkeoloji müzesi ve sanat merkezinde incelemelerde bulundu.



Avcı, beraberindeki Vali Vekili Uğur Aladağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ile Gaziantep Arkeoloji Müzesini ziyaret etti.



Buradaki eserleri inceleyen Bakan Avcı, müze yetkililerinden çalışmalarla ilgili brifing aldı.



Avcı ile beraberindekiler, daha sonra Gaziantep Sanat Merkezine geçti. Merkezdeki çalışmaları takip eden Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanat merkezini çok beğendiğini belirtti.



Merkezin oluşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür eden Avcı, "Bu tür güzel yerlerin nasıl da halkın hizmetine sunulacağının, en güzel örneklerini bugün görüyoruz. Her köşesi ayrı ayrı tasarlanmış, incelenmiş, işlevsellendirilmiş, dolayısıyla yaşayan bir merkez haline getirilmiş. Buradaki düzenlemelerin ve uygulamaların diğer şehirlere de örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.