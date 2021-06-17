Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Bakan Yardımcısı Yavuz'u Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Müze Müdürü Erol Uslu ve bazı kurum amirleri karşıladı. Bakan Yavuz, programı kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekilerle Emin Paşa Mahallesi'nde açılışa hazırlanan Fidanlık Parkı'na geçerek incelemelerde bulundu. Parkı gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yavuz, planlanan projeler hakkında Vali Bilmez'den bilgi aldı.

Buradaki incelemelerin ardından valiliğe geçen Bakan Yavuz, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Mehmet Emin Bilmez'le makamında bir süre görüştü. Valilik ziyaretinin ardından il kütüphanesi için düşünülen binayı da gezen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, burada son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - VAN

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Van'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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