Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; "Devlet Tiyatroları Pursaklar'a Gelecek"
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; "Devlet Tiyatroları Pursaklar'a Gelecek"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; 'Devlet Tiyatroları Pursaklar'a Gelecek'
Habermetre - Haberler | Toplum

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e iade-i ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanlık Binası girişinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, daha sonra Başkan Ertuğrul Çetin ile bir süre sohbet etti.

Pursaklar'a yapılacak olan sanatsal ve kültürel yatırımlarına ilişkin projelerin ele alındığı görüşmelerde, Başkan Ertuğrul Çetin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile birlikte ilçeye kazandırılmış örnek projeler olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Endemik Vadi, Kedi Evi, Pursaklar Yaşam Merkezi gibi yerleri gezerek fikir alışverişinde bulundu.

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz hanımefendiyi ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyduk"

Kültür ve sanat anlamında ilçeye kazandırılan tesislerle ilgili bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ilçemizin önemli kültürel ve sanatsal merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakan yardımcımızla ilçemize hizmet veren tesislerimizi gezerek, kültür ve sanat alanında başlatacağımız ortak projeleri de değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz hanımefendiyi ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik" dedi.

"Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin, Ankara'nın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak için çalışmalara imza atıyor"

İlçedeki tesislerde gerçekleştirilen incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; "Pursaklar Belediyemiz modern şehircilik ve sosyal belediyecilik konusundaki çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Pursaklar Yaşam Merkezi spordan kültür sanat faaliyetlerine, 7'den 70'e tüm Pursaklar halkının hemen her ihtiyacını karşılayan çok başarılı ve örnek bir merkez. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin, Ankara'nın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak için çalışmalara imza atıyor. Belediyemizin kurduğu Endemik Bitkiler Vadisinde Ankara'ya has bitki türleri geliştiriliyor, Kedi Evi'nde ise Başkentimizin simgesi Ankara kedileri. Bakanlık olarak yaz döneminde ve yeni sanat sezonunda Pursaklar Belediyemiz ile sanat alanında işbirliğimiz başlıyor. Amfi tiyatroda ve Kültür Merkezinde konserlerimiz ve tiyatro oyunlarımız yer alacak. Devlet Tiyatroları Pursaklar'a gelecek" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz; "Devlet Tiyatroları Pursaklar'a Gelecek" - Haberler
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