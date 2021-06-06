Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
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Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının kalkacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Alpaslan, Rusya'dan Türkiye'ye bir heyetin geleceğini belirterek, "Rusya'dan belirli düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen de Antalya'ya bir heyet gelecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak" dedi.

Koronavirüs hasta sayılarının artmasının ardından tam kapanma uygulanan Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme dönemine geçildi. Havaların da ısınmasıyla birlikte otellerin ne zaman turistleri ağırlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, özellikle tatil bölgelerinde faaliyet gösteren esnafların yakından ilgilendiği konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ OLDUĞUNU ANLATTIK"

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını belirtti.

"21 HAZİRAN'DAN SONRA KALDIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Rusların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİ YERİNDE GÖRECEKLER"

Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak.

"TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL'DE RAYINA OTURMASINI BEKLİYORUZ"

Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım. İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz."

Aşılamanın hızla devam ettiğine, bu sürede gerek sektör çalışanlarının gerek vatandaşların belirli bir düzeyde aşılanmış olacağına değinen Alpaslan, yeni tip koronavirüsün gündemin arka sıralarına düşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir

Kaynak: Anadolu Ajansı

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