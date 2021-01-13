Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması

13.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:28

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 499'uncu gününde devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Demircan, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.

Anneler, Demircan'a fotoğrafını gösterdikleri evlatlarının dağa nasıl kaçırıldıklarını anlattı ve çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Demircan, ziyaretin ardından gazetecilere, Bakanlığın devam eden çalışmalarını sahada takip etmek için Diyarbakır'a geldiklerini, kentteki ilk programlarının oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede en büyük gücün milletten alınan güç olduğuna işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"Annelerin, babaların varlığını, özellikle güvenlik güçlerimizin üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Terörle mücadelede devletimiz kararlı, çok da güzel neticeler alındı. Bu sene inşallah PKK'nın son yılı olsun. Annelerin ve babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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