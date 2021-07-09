Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımına ilişkin gerçeklerin asla örtbas edilemeyeceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımına ilişkin gerçeklerin asla örtbas edilemeyeceğini söyledi.

Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümünde anma ve cenaze törenine katılmak üzere Bosna Hersek'e gelen Çam, başkent Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği sağlanan Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kütüphanesi ve Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Derneğinin üretim atölyesinin açılışını yaptı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırıma ilişkin, "Gerçekler hiçbir şekilde örtbas edilemez. Yaşanan acılar ortada. Binlerce insanın mağduriyeti ortada." dedi.

Srebrenitsa'da yaşananların asla unutulmayacağını söyleyen Çam, "Anma törenlerinin düzenlenmesinin amacı insanlığın ders çıkarması. Yakın dönemde de pek çok noktada çok acı olaylar yaşandı. Orta Doğu'da yaşandı ve dünyanın birçok köşesinde yaşanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Çam, bundan sonraki süreçte dünyanın barış ve huzur kazanmasında bütün devletlerin mücadele etmesi gerektiğine işaret ederek "Acılarımızı unutmadan dostluk ve iş birliğinin geliştirilerek devam etmesi noktasında bu coğrafya ülkelerinin kardeşçe yaşamanın çabasını el birliğiyle vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın restorasyonunun ilk aşamasını tamamladığı Srebrenitsa'daki galerinin açılışının yarın yapılacağını söyleyen Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) de ziyaret ettik. Çeşitli etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da kardeş Bosna Hersek halkına Türkiye olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz."

Bosna Hersek'in geleneksel kıyafetlerinin üretildiği Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Derneğinin Yönetim Kurulu Üyesi Namir Comaga da TİKA'nın yardımıyla kıyafet üretimini gelecek 50 yıl için güvence altına aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal'ın eşlik ettiği Çam, Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliğini ziyaret ederek Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinde dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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