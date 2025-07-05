Züleyha Ortak, yeni çalışması 'Ay Aydındır Işıktır'ı tanıttı

"Ay Aydındır Işıktır"ın Kürtçe, Arapça ve Türkçe ezgiler taşıdığını vurgulayan sanatçı, "Barışa yakın olduğumuz şu günlerde bu sound'un yakışacağını düşündük. Ülkemizde konuşulan dillerde eserler ortaya koymuştum. 15 yıl sonra, 'Livaneli Şarkıları' albümünden sonra yeniden dinleyiciyle buluşmak çok kıymetli," dedi.

"Barışın elçisi bir parça denebilir mi?" sorusuna ise, "Böyle olmasını temenni ediyoruz. Orta Doğu'da bitmeyen savaş var. Sanatçı olarak ekranda verdiğimiz mesajlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Barış elçisi olsun diyebiliriz eser için," şeklinde yanıt verdi.

"KULAKLARIM KANIYOR BİRÇOK YERDE..."

Günümüzde anlamdan uzak sözlerle dolu şarkılara yönelik eleştirilerini de dile getiren Ortak, "Ben dinlemiyorum. Dinleyene de bir şey diyemem, saygısızlık yapmak istemem ama kulaklarım kanıyor birçok yerde. 'Toplum bunu istiyor' demek istemem çünkü insanların ruh hali değişiyor. Kalıcı olan huzurdur," dedi.

Bazı türkülerin kadına şiddet içeren sözlerini programlarında değiştirdiğini de belirten sanatçı, "Küfür ve yasaklı madde içermeyen her şey dinlenebilir. Ama şiddet, özellikle kadına yönelikse, karşıyım," ifadelerini kullandı.

"RAP FURYASINI GÖZDEN KAÇIRMAYALIM"

Rap müzikte yaşanan yükselişe de dikkat çeken Züleyha Ortak, "Demet Akalın, Ebru Gündeş, Ebru Yaşar gibi isimlerin rapçilerle düet yapıyor olması bir karşılık buluyor ki bunu yapıyorlar. Bu furyayı gözden kaçırmamak gerek," dedi.

Kadınların müzik kliplerinde cinsel obje olarak kullanılmasıyla ilgili de net konuşan Ortak, "Bunu hoş bulmuyorum. Erkeklere kızıyorken, kadının bunu yapmasını da doğru bulmuyorum," diyerek duruşunu ortaya koydu.