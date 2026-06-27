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BAKKA Endüstri Mirası Festivali başladı

BAKKA Endüstri Mirası Festivali başladı
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Zonguldak'ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen iki günlük Endüstri Mirası Festivali başladı. Vali Hacıbektaşoğlu stantları ziyaret etti ve lösemi hastalığını yenen Ediz Asil Kilcioğlu'nun balon bırakma etkinliğine katıldı.

Zonguldak'ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından iki gün sürecek olan Endüstri Mirası Festivalı büyük bir coşkuyla başladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Başsavcı Gökhan Kapağan, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve protokol üyeleri, festival kapsamında açılan stantları ziyaret etti. El işi ürünler, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda bilgiler alan Vali Hacıbektaşoğlu, 2 yaşında aldığı lösemi hastalığını yenen Ediz Asil Kilcioğlu'nun balon bırakma etkinliğine de katıldı.

Balonların havaya bırakılmasının ardından Ediz Asil Kilcioğlu ile bir süre yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, Kilcioğlu Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

8 ay süren hastane sürecini gazetecilere anlatan anne Aslı Kilcioğlu, "8 ay süren bir hastaneye yatışımızdan sonra haftalarca tedavilerimiz oldu. Şu an sadece aylık kontroldeyiz. Sürecimiz güzel gitti. Bu süreçte maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, yolu evladıyla bu yoldan geçen herkes için olsun. Umut olsun. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Musa Kilcioğlu, "Rabbim herkese bu yolda şifasını versin. Bu hastalıkla mücadele verenler de inşallah kurtulurlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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