Haberler

Zeugma Mozaik Müzesi'nde aylık ziyaretçi rekoru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin mayıs ayında 115 bin 375 kişiyle aylık rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını duyurdu. Kurban Bayramı tatilinde ise 48 bin 843 kişi müzeyi ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin mayıs ayında 115 bin 375 kişiyle aylık rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını bildirdi.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin, Gaziantep'in dünya çapındaki kültür hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

Müzenin ziyaretçi sayısında yeni rekora ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Müzemiz, mayıs ayında 115 bin 375 ziyaretçiyi ağırlayarak açıldığı günden bu yana bir ayda ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısını yakaladı. Kurban Bayramı tatili boyunca ise 48 bin 843 misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. 2026 yılının 5 ayında toplam ziyaretçi sayımız 237 bin 916 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Gaziantep'imizin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın, Zeugma'nın büyüleyici hikayesinin ve şehrimizin turizm potansiyelinin en somut göstergelerinden biridir."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

''Onunla da anlaştık'' dedi! Samsunspor'a bir yıldız daha getiriyor
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan'ı havalara uçuracak haber geldi!
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı