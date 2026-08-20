Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ve Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, deplasmanda oynanacak Kocaelispor maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

''TRANSFER SÜRECİ ÇOK ZORDU''

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Erzurum ve Burdur'da yapılan hazırlık sürecini anlatarak, şimdiye kadar 17 transfer yapıldığını söyledi. Şimşek, "Şu ana kadar toplam 17 transfer yaptık. Transfer sürecinde çok zorlandık. Yeniden bir takım kurduk. Geçen yıldan iskeletimiz olmadığı için sıfırdan bir takım kurmak gerçekten zor. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda kadromuzu kurmaya çalıştık. Evet transfer süreci çok zordu. Hele hele Diyarbakır gibi bir yerde, lige yeni çıkmış bir takıma transfer yapmak gerçekten zordu. Çünkü İstanbul'un şartları, dünyadaki bütün futbolcular İstanbul'u biliyorlar. Diyarbakır'da çok böyle bilmezler, anlatmak gerekir. Bunu da dilimizin döndüğünce anlattığımızı düşünüyoruz" dedi.

''3 TAKVİYE DAHA YAPILACAK''

Şimşek 3 transfer daha yapılacağını söyledi. Şimşek, "Şu anda sol stoper, kontenjan forvet ve orta sahaya oyuncu almayı düşünüyoruz. İki aydır görüştüğümüz bir forvet var. Kulübüyle anlaşmışız. Sol stoper konusunda da hocamızın belirlediği iki oyuncu arasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Transfer olsun diye transfer yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE HİÇBİRİNİ BİZE VERMEDİ''

Şimşek basında yer alan Fenerbahçe yöneticilerinin Diyarbakırlı olduğunu ve Amed Sportif Faaliyetler'e destek verdiği iddialarını yalanladı. Aksine Fenerbahçe'ye transfer konusunda sitem eden Şimşek, "Bakın, biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. İstemediğimiz oyuncuyu bize vermeye çalıştılar. Fenerbahçe'ye futbolcu yetiştirmek için oyuncu almayacağız." Yabancı kontenjanımız dolduğu halde sabır beklemeye çalıştıkları yok. 3-4 tane futbolcu istedik Fenerbahçe'den, hiçbirini vermediler. Kamuoyunda tam tersi bir algı var. Sanki Fenerbahçe bize futbolcu verecekmiş gibi, böyle bir şey yok maalesef." ifadelerini kullandı.

BESNİK HASI: ''TAKIMDAN MEMNUNUM''

Teknik Direktör Besnik Hasi ise ligin çok zor olduğunu bildiklerini ifade etti. Hasi, "Hazırlık gerekiyor. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Fiziksel hazırlıklar gerekiyor. Yönetim olarak ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ben anlaştığım zaman bana gerçekten doğru oyuncuları, istediğim oyuncuları getireceği sözünü verdiler bana. Yapıyorlar, yapmaya da çalışıyorlar, kendi içlerinde bunu yönetiyorlar. Açıkçası takımdan şu anda memnunum diyebilirim. Tabii ki yapılması gereken çok fazla iş var. Bunun da farkındayız. İyi oyuncular gelsin ki takım daha da gelişsin. O anlamda bir ihtiyacımız tabii ki olacak. İlk maç Erzurum'a karşı içeride oynadık. Çok önemliydi. Galip gelmemiz çok önemliydi. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Çok da istiyorduk açıkçası ve kazandık. İyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii ki bunun bir başlangıç olduğunun da farkındayız. Uzun bir periyot olacak. Lig çok uzun sürecek. Hazırlıklı olmak çok önemli bu anlamda. Takım olarak büyümek istiyorsak, iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak adım adım gitmek gerekiyor" diye konuştu.