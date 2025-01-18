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Zaralı Halil Söyler, Sivas'ta Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Zaralı Halil Söyler, Sivas'ta Ölüm Yıldönümünde Anıldı
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Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler, ölüm yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenen bir programla anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte sanatçının eserlerine yer verildi.

Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Halil Söyler, ölüm yıl dönümünde Sivas'ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, taş plak döneminin önemli sanatçılarından Zaralı Halil Söyler'e ait türkülere yer verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlimiz çok zengin kültüre sahip. Sivas denilince akla aşıklar, türküler geliyor. Zaralı Halil de Türk Halk Müziğimizin en önemli isimlerinden birisidir." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da "Belki kayıt kariyeri 10 yıl sürmüştür ama 20. yüzyıla damgasını vuran şairlerdendir. Hala Zaralı Halil'in türkülerini söylüyor ve dinliyoruz. Aşıklarımız bizim için çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adem Uzun da ise Zaralı Halil'in doğduğu topraklardan aldığı ilhamla müziğe yön verdiğini söyledi.

Programa, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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