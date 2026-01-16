Haberler

Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre, Eskişehir'deki 'dijital müze' ile tanıtılacak
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin türbesinin yanı sıra dijital bir müze kurulması için çalışmalar başlatıldı. Müze projesinin ihalesi 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki türbesinin yanına "dijital müze" oluşturulacak.

Eskişehir Valiliğince, şairin bilinirliğinin artırılması amacıyla Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nin yanına dijital bir müze oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu müzenin projesinin ihalesi, Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 11 Aralık 2025'te gerçekleştirildi.

Yaklaşık 900 metrekare alana kurulması planlanan müzede, toplantı odası, fuaye alanı ve sergi salonu yer alacak.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, Yunus Emre'yi daha iyi tanıtabilmek için uzun süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda "dijital müze" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Aksoy, "Müteahhitte de yer teslimi yapıldı. Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra içinin dijital kısmının yapımıyla ilgili Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına, 'güdümlü proje' kapsamında müracaatımızı yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Kültür Sanat
