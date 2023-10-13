Yunus Emre Enstitüsü, Türk Mutfağı ve Müziğini Moskova'da Tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen programla Türk mutfağının lezzetleri ve Türk müziğinin seçkin eserlerini tanıttı. Etkinlikte Türk ve Rus gazeteciler bir araya geldi ve Türk kültürüne dair etkinlikler gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen programla Türk mutfağının lezzetleri ve Türk müziğinin seçkin eserleri tanıtıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus gazetecilerin bir araya geldiği etkinlikte Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Türk mutfağının sınırları aşan zengin lezzetleri ile dinleyenleri etkisi altına alan Türk müziğinin seçkin eserlerine yer vererek, Türk kültürünü tanıttı. Rusya haber ajansı TASS ve Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) organize ettiği "Türk-Rus Medya Forumu" çerçevesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşen programa TASS üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker ve Türkiye Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyeleri katıldı. Etkinlik, Türk ve Rus eserlerinin yer aldığı özel bir seçkinin ses sanatçıları tarafından piyano ve viyolonsel eşliğinde icra edilmesiyle başladı.

Programda konuşan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker, davetlilerle birlikte olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü'nün Moskova'daki temsilciliği, 2017 yılında Rusya'da çalışmalarına başladı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel mirasının büyük kitlelere tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılması gayesiyle edebiyattan sanata, sinemadan tiyatroya kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası düzeyde fuar, festival ve benzeri büyük ölçekli organizasyonlarda yer alarak Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Moskova Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Elena Solcuner ve Anastasiya Golubaeva, Türk kültürü ve Türkçe ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı. Moskova Yunus Emre Enstitüsünün ilk kursiyerleri arasında yer alan Solcuner, bir Türk şirketinde çalışırken Türk kültürünü tanımaya başladığını ve zamanla Türkçeye ilgi duymaya başladığını söyledi.

Kursiyer Anastasiya Golubaeva ise Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Türk kültürüne hayranlık duymaya başlayarak, Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe kurslarına katılma ve Türk kültürünü yakından tanıma sürecinden bahsetti.

Etkinlikte Türk mutfağından dolma, lahmacun, içli köfte ve çeşitli salatalar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine ait çok sayıda lezzet davetlilere ikram edildi. Etkinlikte Rus mutfağının öne çıkan lezzetleri de ikram edildi. - ANKARA