Yunus Emre Anısına Tören Düzenlendi

Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray il sınırlarında anıt mezarında düzenlenen etkinlikte dualarla anıldı. Kırşehir Valisi, Yunus Emre'nin insanlığı sevgi ve hoşgörüye davet eden mesajlarını vurguladı.

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Kırşehir ve Aksaray il sınırlarının birleştiği yerdeki anıt mezarında anıldı.

Kırşehir ve Aksaray Valiliklerince Yunus Emre'nin anıt mezarında düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunarak çilehane ziyaret edildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk tasavvuf edebiyatında kendine özgü üslubuyla kalıcı bir yer edinen Yunus Emre'nin yalnızca şair değil, insanlığın özünü yakalamış bilge olduğunu söyledi.

Onun inanç ve düşüncelerini davranışlarıyla bütünleştirerek insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, sevgiye ve hoşgörüye davet ettiğini, hayatı boyunca dil, din ve ırk ayrımı gözetmediğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

" Yunus Emre, çağdaşlarının aksine Anadolu insanına anlaşılmaz ve karmaşık ifadelerle değil, sade bir dille seslenmiştir. O, şiirlerinde sade Türkçe kullanarak, Arapça ve Farsçanın edebiyat dili olarak öne çıktığı bir dönemde Türkçenin zenginliğini ve anlatım gücünü ortaya koymuştur. Bu sayede şiirleri yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılmış, günümüze kadar ulaşmıştır. ?Onun sözleri toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine yüzyıllar boyunca katkı sağlamıştır. Bugün de Yunus'un çağrısı bizleri, farklılıklarımızı anlamaya ve dünyaya ortak vicdanla bakmaya davet etmektedir. ?Gönüllere sevgiyi, dillerimize hoşgörüyü, hayatlarımıza hikmeti nakşeden Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek'in de konuşma yaptığı program, Yunus Emre şiirlerinin okunması ve alıç dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
