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Despina Vandi'nin İzmir konseri Türk bayrağı ve Atatürk posteri talebi nedeniyle iptal edildi

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Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir Çeşme'de vereceği konser alanında Türk bayrağı ve Atatürk posterini görünce sahneye çıkmak istemedi. Skandal sonrası Yunan şarkıcının konseri iptal edildi. Konsere gelenler sahneye çıkıp İzmir Marşı'nı söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'nin infiale yol açan hareketi sonrası, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin." dedi.

Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı. Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

Denizli, "Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GÜÇ NE BAYRAĞIMIZI NE DE ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ İNDİRMEYE YELTENEMEZ"

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, "Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur." dedi. Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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