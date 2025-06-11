Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
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Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 'Yumurcak' filmlerinde canlandırdığı 'Çitlenbik' karakteriyle tanınmıştı. 63 yaşında hayatını kaybeden Küçüktepe'nin vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden, 'Yumurcak' filmlerindeki 'Çitlenbik' karakteriyle hafızalara kazınan Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının 1970'li yıllarında yıldızı parlayan ve çocuk yaşta rol aldığı filmlerle izleyicinin gönlünde taht kuran İhsan Küçüktepe'nin vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. Acı haber, Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Oyuncu İhsan Küçüktepe'ye (Çitlenbik) Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

"ÇİTLENBİK"İN VEFAKÂRLIĞI YÜREK BURKMUŞTU

İhsan Küçüktepe, henüz çocuk yaşta yer aldığı 'Yumurcak' serisinde canlandırdığı 'Çitlenbik' rolüyle tanınmıştı. Sokak çocuğu olarak tasvir edilen Çitlenbik karakteri, hem neşesiyle hem de fedakârlığıyla Türk izleyicisinin gönlünde yer etmişti. Özellikle, Yumurcak'ı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği sahne, sinema tarihinin en dokunaklı anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

TELEVİZYONUN İLK "BEŞİR"İ DE O'YDU

Küçüktepe, 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde çekilen ilk 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakterine hayat verdi. Dizinin tarihindeki ilk Beşir olarak, Bihter'in trajedisinde kilit rol oynayan karakterin sinema diliyle aktarılmasında önemli katkı sundu. 1977'de İbrahim Tatlıses ve Güllüşah ile kamera karşısına geçtiği 'İbo ile Güllüşah' filminde yine bir sokak çocuğunu canlandıran Küçüktepe, bu rolle de izleyicinin kalbini kazandı.

Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

EKRANLARDAN SESSİZCE UZAKLAŞTI

2000'li yıllarda televizyon dizilerine konuk rollerle dönen oyuncu, 2004'te 'Cennet Mahallesi'nde iki bölüm, 2006'da ise 'Arka Sokaklar'da bir sezon boyunca rol aldı. Ancak ardından kameraların önünden uzaklaşarak sessiz bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
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