Yozgat Çandır'da Kır çifti dorak yoğurdunu üretip coğrafi işaret istiyor

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşayan girişimci Mustafa ve Adeviye Kır çifti, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerden dorak yoğurdunu yeniden üretmeye başladı. Kayseri'nin yumuşak taşından oyularak yapılan doraklarda aylarca bekletilen yoğurt, zahmetli üretimi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor.

Kayseri taşından ustalar tarafından oyularak hazırlanan doraklarda üretilen yoğurt, bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak dorak yapımını bilen ustaların azalması ve yoğurdun zahmetli üretim süreci, bu lezzetin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

400 litre sütten yaklaşık 40 kilo yoğurt elde ediliyor

Dorak yoğurdunun yapımını anlatan Adeviye Kır, sütün yağlı kısmını ayırarak pişirdiklerini ve yoğurt haline getirdiklerini belirtti. Yoğurdun bir gün bekletildikten sonra tuzlanarak dorak taşının içine konulduğunu ifade eden Kır, suyunu çektikçe üzerine yoğurt eklediklerini söyledi. Dorak dolduktan sonra üzerini kapatarak beklettiklerini anlatan Kır, yoğurdun 4-5 ay boyunca dorak içerisinde kaldığını ve suyunu tamamen çektikten sonra paketlenerek tüketiciye sunulduğunu dile getirdi. Dorak yoğurdunun farklı şekillerde tüketildiğini ve yaklaşık 400 litre sütten 40 kilogram civarında dorak yoğurdu elde edilebildiği, üretimin oldukça zahmetli olduğu belirten Adeviye Kır, "İsteyenlere sunuyoruz. İstemeyenlere börek halinde yapıyoruz. Hamuru yoğuruyoruz. Beze yapıp yaparız. Bezenin içine yoğurtları koyarız ve kapatır tahinli gibi açar güzelce pişiririz. Çok lezzetli bir yiyecektir" dedi.

Dorak yoğurdu için coğrafi işaret istiyorlar

Dorak yoğurdunun bölgeye özgü bir ürün olduğunu ifade eden Mustafa Kır, geçmişte annelerin ve ebelerin yaptığı bu lezzetin artık bölgede üretilmediğini söyledi. Kaybolmaya yüz tutan ürünü yeniden piyasaya kazandırdıklarını belirten Kır, "Biz bu ölmüş ya da kaybolmak üzere olan bir ürünü tekrar piyasaya çıkarıp halka ve bilmeyenlere sunduk. Çok da beğenildi. ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dorak yoğurdunun üretiminin havaların soğumasıyla başladığını ve mahzenlerde gerçekleştirildiğini anlatan Kır, ürünün 3-4 ay dorak içerisinde bekletildiğini, ardından derin dondurucuda muhafaza edildiğini belirtti. Üretimin zahmetli ve maliyetli olduğunu vurgulayan Kır, dorak yoğurdunun 1 kilogramlık paketler halinde satışa sunulduğunu ifade etti.

Dorak yoğurdunun yöreye özgü bir lezzet olduğunu ve korunması gerektiğini dile getiren Mustafa Kır, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu coğrafi işaretin alınabilmesi için. Çünkü sadece biz yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı