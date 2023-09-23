Yörük Ali Efe'nin ölüm yıl dönümü anma töreni yapıldı

Kuvayi Milliye kahramanlarından, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla milletin gönlünde taht kuran, 'Efelerin Efesi', ölümünün 72. yılında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan mezarı başında dualarla anıldı.

İzmir'de 23 Eylül 1951'de geçirdiği tramvay kazasında bacaklarını kaybeden Yörük Ali Efe, tedavi için gittiği Bursa'da 23 Eylül 1951'de hayatını kaybetti. Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde anma töreni yapıldı. Anma konuşmaları ve zeybek gösterilerinin ardından Yörük Ali Efe Evi ve Müzesi gezildi. Son olarak mezarı başında dua edilerek ikram edilen lokmalardan tadıldı.

Yörük Ali Efe ile ilgili yapılan konuşmaların ardından konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı büyük bir azim inanç ve fedakarlıkla kazandığımız İstiklal Mücadelemize büyük katkı veren Aydın Sancağının kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin huzurunda bulunmanın heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Yörük Ali Efe'yi ve kızanlarını bir kez daha minnetle şükranla ve rahmetle anıyorum. Tarihin milletler için ortak bilgi ve bilinci olduğu milletlerin ortak değerlerini gösterdiği geleceklerini şekillendirmeyi sağlayan dinamikler içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle tarihimizi bir kültür ve şuur kaynağı haline getirmemiz insanlarımıza genç kuşaklarımıza tarihimizi tarihi şahsiyetlerimizi büyük önem arzediyor. Türk Milletinin yaşadığı badireleri ve bunu anlatmak için gösterdiği kahramanlıkları da asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle pek de uzak olmayan bir geçmişe Türk Milletinin tarihte eşine az rastlanır bir inanç ve kararlılıkla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı gibi destansı bir mücadelenin yeni nesiller ve gelecek kuşaklar tarafından çok iyi bilenmesi anlaşılması gerekiyor. Tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen canı pahasına vatanını nasıl savunduğunu göstermesi bakımından Yörük Ali Efe'nin mücadelesi ibret alınması gereken bir mücadeledir" dedi.

Anma törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Yörük Ali Efe'nin torunu eski Valilerden Kayhan Kavas, CHP Aydın milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe protokol üyeleri, Yörük Ali Efe'nin yakın akrabaları, mahalle muhtarları, siyasi parti ilçe başkanları ve yörük derneklerinin üyeleri katıldı. - AYDIN