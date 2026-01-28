Haberler

Yılmaz Zenger'in Eserleri Memorial Sağlık Grubu'nda Sergileniyor

Memorial Sağlık Grubu, 2018 yılında hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Zenger'in 286 eserlik koleksiyonunu koruma altına alarak yeniden sergiliyor. Eserler, 8 aylık bir kataloglama ve konservasyon sürecinin ardından hastanenin farklı alanlarına yerleştirildi.

TÜRKİYE'nin çok yönlü sanatçılarından 2018 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zenger'in dağılma ve kaybolma ihtimaliyle karşı karşıya kalan 286 eserlik koleksiyonu, Memorial Sağlık Grubu tarafından koruma altına alınarak yeniden sanatseverlere sunuldu.

Disiplinler arasında dolaşan üretimleriyle tanınan sanatçı Yılmaz Zenger'in eserleri, Memorial Sağlık Grubu'nun desteğiyle yürütülen kapsamlı kataloglama ve konservasyon sürecinin ardından Memorial Göztepe Hastanesi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratör Pelin Derviş'in hazırladığı sergide yer alan eserler, 8 ay süren kataloglama, bakım, temizlik ve restorasyon sürecinin ardından güncel kültür-sanat ortamına yeniden kazandırıldı. Eserlerin grubun diğer hastanelerinde de sergileneceği öğrenildi.

Herkesin ziyaretine açık olarak kurgulanan ve hastanenin farklı bölümlerine yerleştirilen eserlerden oluşan seçki, sanat ile gündelik yaşam arasındaki sınırları kaldırarak mekanın içinde yaşayan bir anlayışla sunuldu.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Sergiye ilişkin konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bugün çok özel bir gün için buradayız. Memorial Sağlık Grubu olarak, sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Hastalarımıza şifa sunarken, sanatın bu süreci daha da güçlendirdiğini düşünüyoruz. Sevgili Yılmaz Zenger'in çok değerli eserlerini hastanemizde sergilemeye başladık. Toplam 286 eser, sanatseverlerin ilgisine sunuluyor" dedi.

'KURULUŞUMUZDAN BU YANA SANATI SAHİPLENEN BİR KURUM OLDUK'

Uludüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu serginin önemli özelliklerinden biri, tek bir mekana sığdırılmamış olmasıdır. Eserleri, mümkün olduğunca hastanenin farklı alanlarına yaymaya çalıştık. Amacımız; hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, hekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza, günlük hayatın içinde sanatı her an hissettirebilmek. Bu nedenle çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Bu proje, bizim için büyük bir anlam taşıyor. Kuruluşumuzdan bu yana sanatı sahiplenen bir kurum olduk. Memorial Sanat çatısı altında bu çalışmaları sürdürüyoruz ve bugüne kadar kararlılıkla devam ettirdik. Bundan sonra da her yeni projemizde sanatı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Bugün çok güzel bir gün. Bu sergi burada başlıyor ve ardından bazı eserlerimiz diğer hastanelerimizi de dolaşacak. Böylece, mümkün olduğunca daha fazla sanatseverle bu eserleri buluşturmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
