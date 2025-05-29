Yıldız Sarayı'nın Hasbahçesi: Osmanlı Bahçeciliğinin İhtişamı

MİLLİ Saraylar'a bağlı Yıldız Sarayı'nın Hasbahçesi, Osmanlı bahçeciliğinin son büyük örneği olarak hem geçmişe ışık tutuyor, hem de bugünün ziyaretçilerini görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı zevkinin bir yansıması olan 350 metre uzunluğundaki bahçe, Çarşamba hariç haftanın her günü 9.00 ile 17.30 saatleri arasında gezilebiliyor.

Tarihin ihtişamıyla doğanın zarafetini bir araya getiren Yıldız Sarayı'nın Hasbahçesi, yalnızca bir saray bahçesi değil aynı zamanda estetik, simgesel ve doğal değerlerin iç içe geçtiği benzersiz bir kültür mirası olarak göze çarpıyor. Sultan II. Abdülhamid'in botanik tutkusunun izlerini taşıyan hasbahçe, bitki zenginliğiyle, etkileyici peyzaj düzeni ve doğal nehir görünümündeki göletiyle bahçe sanatına, kültürüne ve tarihine ilgi duyanlar için eşsiz bir keşif alanı ve şehrin kalbinde saklı kalmış bir tabiat parkı olarak öne çıkıyor.

BAHÇEYİ KAT EDEN HAVUZ SİSTEMİ

Osmanlı döneminde 'Hamid Bahçesi' olarak anılan ve kuzeyden güneye 350 metre uzunluğunda ve 80 metre eninde düzenlenen oval biçimli Yıldız Hasbahçesi'nde, Sultan III. Selim Çeşmesi, Namazgah, Kameriye Köşkü, Cihannüma Kasrı ve zarif köprüler gibi yapılar yer alıyor. Bahçeyi kat eden yapay ırmak-havuz sistemi, kıvrıla kıvrıla ilerleyerek sonunda iki kola ayrılıyor ve küçük bir ada oluşturuyor. Kuş bakışıyla Osmanlıca 'Hamid' kelimesinin siluetini andıran bu 300 metrelik su hattı, yalnızca mühendislik değil aynı zamanda estetik bir şaheser olarak dikkat çekiyor. Grotto'lar, kaskatlar ve sakin sular eşliğinde adeta bir şiir gibi akan bu sistem, bahçenin ruhunu belirliyor.

EGZOTİK AĞAÇLAR, RENKLİ HAYVANLAR

Hasbahçe, mimari yapılarının yanı sıra içinde barındırdığı zengin flora ve faunasıyla da göz kamaştırıyor. Onlarca egzotik ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan, görsel zenginliğin yanında kokular ve dokular üzerinden de bir deneyim sunuyor. Osmanlı zevkinin bir yansıması olarak hasbahçede halen tavus kuşları, kuğular ve ördekler doğal hayatın sakinleri olarak varlıklarını sürdürüyor. Bugün Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenler, bu eşsiz bahçede geçmişin izlerini sürerken gölgeler arasında saklı kalmış hikayeleri yeniden keşfetme imkanı buluyor. Yıldız Sarayı, Çarşamba hariç haftanın her günü 9.00 ile 17.30 saatleri arasında gezilebiliyor.