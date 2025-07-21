Yıldız Sarayı, 1. Yılında 700 Bin Ziyaretçiye Ulaştı

MİLLİ Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Yıldız Sarayı'nın ziyarete açılışının 1'inci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Devam eden restorasyon süreciyle ilgili bilgiler de veren Yıldız, "İçinde bulunduğumuz Yıldız Sarayı'nı o tarihten Bugüne kadar 700 bin ziyaretçi, ki bu yerli ve yabancı toplam rakamdır." dedi. Dr. Yıldız 2025 yılı ziyaretçi hedeflerinden de bahsederek, "Yıldız Sarayı'ndaki serüven bu yıl 12 müzeyle devam edecek ve bu anlamda geçtiğimiz yıl ziyaret görmüş olduğumuz yoğun teveccühü bu yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu yılki öngörümüz arkadaşlar 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz ki şu anki rezervasyonlarımızla ve ziyaret grafiklerimizle bunu görüyoruz" dedi.

Yıldız Sarayı'nın 19 Temmuz 2024'te ziyarete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Yıldız Sarayı bu sürede 694 bin 327 ziyaretçiyi ağırladı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Yıldız Sarayı'nın ziyarete açılmasının 1'inci yılında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yıldız devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Restorasyon kapsamında Saray Tiyatrosu, Halı Müzesi, Mobilya Müzesi ve Nadir Eserler Galerisi'nin yer aldığı alanlar hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bu bölümlerin de yakın zamanda halkın ziyaretine açılması planlanıyor.

'700 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Başkan Yıldız, "Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yıllık bir tarihin ardından ilk defa olarak ziyaretçiyle buluşmuştu. Bu oldukça tarihi bir andı. Tarihi ve kültürel mirasımızın ülkemizde yaşatılması ve ziyaretçilerle buluşturulması noktasında çok önemli bir dönüm noktası oldu. Zira 19. yüzyıl sarayları içerisinde kapsamlı bir şekilde ziyaretçisiyle buluşamayan tek saray, Yıldız Sarayı idi. Bu durum geçtiğimiz yıl değişmiş oldu ve gerçekten de yapılan işin son derece isabetli olduğunu, aradan geçen 1 yıllık süreç hepimize göstermiş oldu. Şöyle ki içinde bulunduğumuz Yıldız Sarayı'nı o tarihten bugüne kadar 700 bin ziyaretçi, ki bu yerli ve yabancı toplam rakamdır, ziyaret etmiş oldu. Bu oldukça önemli bir rakam. Çünkü 19. yüzyıl sarayları içerisinde Yıldız Sarayı'nın ziyaret edilebilirlik oranını en önlere getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bizim için özellikle bir tarihi ve kültürel miras kurumu olarak bunun başka bir anlamı da bulunuyor. Yıldız Sarayı restorasyonu tamamlanmadan ve ziyarete açılmadan önce 8 farklı kurumun yönetimi altında olan parçalı bir yapıya sahip bir tarihi ve kültürel mirastı. Bugün sizlerin de yakından görmüş olduğu üzere, bu parçalı yapı tamamlanmış oldu ve biz burada yeni projeleri, Yıldız Sarayı ile ilgili açılışa hazır hale gelmiş, yeni mekanları konuşur duruma geldik" dedi

'GEÇTİĞİMİZ 8 YIL MÜZEYLE BAŞLAYAN SERÜVEN BU YIL 12 MÜZEYLE DEVAM EDECEK'

Dr. Yıldız, "Yıldız Sarayı'nda şu an itibariyle ziyaret güzergahına katmayı hedeflediğimiz yakın bir zamanda 4 ayrı müzemiz bulunuyor. Bunların içerisinde zikredilmesi gereken ilk müze, hemen arkamızda bulunan Yıldız Sarayı'nın tiyatrosu. Bu çok önemli bir yapı. Çünkü bir saray tiyatrosu örneği olarak ülkemizde günümüze ulaşabilmiş tek yapı ve bugüne kadar hiç ziyaret edilememiş bir yapı. Dolayısıyla bunun ziyaret edilebilecek olması gerçekten çok önemli. Bununla birlikte Yıldız Sarayı Harem bölümünde yer alan Çukur Sarayı'nda restorasyonu tamamlanmış durumda. Burada da yine 19. yüzyıl mobilya koleksiyonumuzun bir arada görülebileceği bir mobilya müzesini de güzergahımıza ekleyeceğiz. Bu noktada Yıldız Sarayında çalışmalarını tamamlamış olduğumuz üçüncü yapı grubu da bu Musahiban Daireleri. Bu gerçekten Osmanlı saray sisteminde çok önemli bir daire. Padişaha en yakın olan bu musahiplerin çalışmış olduğu dairelerin de restorasyonu tamamlandı. Burada da yine Yıldız Sarayı'nın ruhuna uygun olarak bu yapıda da görmüş olduğunuz gibi Yıldız Sarayı, çok sayıda çini ve porselen sobayı bünyesinde barındırıyor ve bu noktada çok eşsiz bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyonumuzda Musahiban Dairesi'nde sergilenecek. Yine Yıldız Sarayı'nın özellikle Sultan ikinci Abdülhamit döneminde eklenmiş, güzide binalarından olan, Güzel Sanatlar binasının da restorasyon çalışmaları tamamlandı. Burada da yine Milli Sarayların, özellikle 19. yüzyıl ağırlıklı halı koleksiyonunu sergileyeceğimiz çok güzel bir müzeyi ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl 8 müzeyle başlayan Yıldız Sarayı'ndaki serüven bu yıl 12 müzeyle devam edecek. ve bu anlamda geçtiğimiz yıl ziyaret görmüş olduğumuz yoğun teveccühü bu yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu yılki öngörümüz arkadaşlar 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz ki şu anki rezervasyonlarımızla ve ziyaret grafiklerimizle bunu görüyoruz" dedi.