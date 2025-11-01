Yıldız Kültür: 'Gençlerin Ödül Alması Çok Kıymetli'

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Kanto' filminde rol alan usta oyuncu Yıldız Kültür (80), "Filmi izlerken o kadar duygulandım ki kendimi unuttum. Filmde gelinimi ve oğlumu oynayan arkadaşlarımın performanslarına baktım. Onların ödül almasını çok isterim, almazlarsa çok üzülürüm. Ben de ödül almak isterim tabii. Ama gençlerin ödül alması benim için çok daha kıymetli" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en köklü sinema organizasyonlarından Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ünlü sanatçıları ağırlamayı sürdürüyor. Bu sene iki filmle festivalde yer alan Yıldız Kültür, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan yönetmenliğini Ziya Demirel'in yaptığı 'En Güzel Cenaze Şarkıları' filmi ve yine Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Ensar Altay'ın yönettiği 'Kanto' filminde 'Saliha' rolüyle izleyici karşısına çıktı. 'Kanto' filminin gösteriminin ardından konuşan Yıldız Kültür, "Çok heyecanlıyım, filmi ilk kez burada izledim. Antalya çok bilinçli bir izleyiciye sahip, tiyatroyu ve sinemayı seven bir şehir. Böyle bir festival olması da izleyicileri daha iyi bir yere getirmiş. Antalya Film Festivali, Türkiye için büyük bir gurur. Benim de burada olmam beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN SEYİRCİSİ ÇOK DİKKATLİ'

Festival izleyicisinin dikkatli ve bilinçli olduğunu belirten deneyimli oyuncu Kültür, "Seyirci zamanla daha olgunlaşmış, bilinçli bir seyirci. Genci de yaşlısı da o kadar güzel sorular soruyorlar ki. Çok dikkatli bir izleyici var. Hiçbir detayı kaçırmadan izliyorlar. Antalya'nın seyircisi çok çok iyi" dedi.

'ROL İNSANIN İÇİNDEDİR, DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIRIZ'

Karaktere hazırlanma sürecini anlatan Kültür, "Zaten insanın içinde her türlü karakter var; iyisiyle kötüsüyle. Biz onu dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Rolün öncesine, sonrasına bakarak, hayatın içinden o karakteri çıkarmaya çalışıyorsun; sende olan bir duyguyu da dışarı vuruyorsun" diye konuştu.

'GENÇLER BİZİ FERSAH FERSAH GEÇİYOR'

Festivalde yer alan genç oyunculara seslenen Kültür, "Çok kitap okuyarak, tiyatro ve film seyretmelerini isterim; çünkü kendilerini daha iyi yetiştirirler" dedi. Genç kuşak oyunculara övgüde bulunan Kültür, "Şimdiki gençler çok bilinçli. Bizim zamanımızda imkanlar yoktu; ne kadar eğitim alsak da çok cahil büyüdük. Televizyon, bilgisayar bile yeni yeni hayatımıza giriyordu. Şimdiki gençler için her türlü imkan var. İstedikleri zaman her şeye ulaşabilirler, yeter ki gönüllerinden gelsin. Ama gençlerin hepsi çok bilinçli ve çok çalışarak geliyor. Bizi fersah fersah geçiyorlar" diye konuştu.

'HAYATA BAĞLAYAN BİR ŞEY'

'Kanto' filmini ilk kez festivalde izlediğini belirten Kültür, izlerken duygulandığını anlattı. Kültür, "Filmi izlerken o kadar duygulandım ki kendimi unuttum. Filmde gelinimi ve oğlumu oynayan arkadaşlarımın performanslarına baktım. Onların ödül almasını çok isterim, almazlarsa çok üzülürüm. Ben de ödül almak isterim tabii. Ödül her zaman motive eden, daha diri kalmasını sağlayan hayata bağlayan bir şey. Ama gençlerin ödül alması benim için çok daha kıymetli. Ben artık belirli bir yaştan sonra bırakacağım bu işi. 2-3 sene daha çalışırsam çok daha güzel benim için; ama onların ödül alması hem ilerisi için yetişen izleyici ve oyuncu için çok önemli" diye konuştu.