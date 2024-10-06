Üye Girişi
Haberler

Yeşilçam Festivali Antalya'da Büyük İlgi Gördü

Yeşilçam Festivali Antalya'da Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Festivali, nostalji dolu etkinlikler ve sahne şovları ile Antalyalılar'dan yoğun ilgi gördü. Festivalde klasik araçlar, Yeşilçam dekorları ve açık hava sineması ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Portakal Film Festivali ile birlikte eş zamanlı olarak başlattığı Yeşilçam Festivaline Antalyalılar akın etti. Yeşilçam'ın büyülü atmosferinin yaşatıldığı festivalde ziyaretçiler sahne şovları ve yazlık sinema ile nostalji dolu bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 5-12 Ekim tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Yeşilçam Festivali'nin ilk gün etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel açılış kortejinin ardından Karaalioğlu Parkı' nda kurulan Yeşilçam Festivali alanına akın eden Antalyalılar unutulmaz anlar yaşadı. Ziyaretçileri Yeşilçam'ın büyülü atmosferine yeniden taşımak için hazırlanan alanda birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam kahramanları fotoğraf köşeleri, panayır ve ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları, dinlenme alanları ile sahne şovları yer aldı. Festival alanında yer alan Yeşilçam temalı dekor ve stantları ilgiyle gezen ziyaretçiler, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularının yer aldığı fotoğraflar ve klasik araçlarla ile bol bol fotoğraf çektirdi. Aralarında ilk yerli aracımız Devrim'in de yer aldığı klasik araçlar büyük ilgi gördü. Ahşap oyun alanlarında çocuklarıyla vakit geçiren aileler çocukluklarına geri döndü.

DOYASIYA EĞLENCE

DJ Daraske'nin unutulmaz Yeşilçam Müziklerinin yer aldığı 80'ler-90'lar Parti müzikleriyle başlayan sahne şovlarında ise sırasıyla sihirbaz gösterisi, yabancı dans grupları, jonglör şov, sokak müzisyenleri, Yeşilçam maskotları sahne aldı. Sihirbaz gösterisini yakından takip eden çocuklar eğlenceli anlar yaşarken samba dans gösterisiyle coştu. Son olarak sahne alan Özgecan Güven 80'li ve 90'lı yılların müzikleriyle dolu unutulmaz bir konser verdi. Hareketli müziklere alkışlarla eşlik eden Antalyalılar dans ederek doyasıya eğlendi.

MAKARALI MAKİNEDE FİLM GÖSTERİMİ

Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sineması da etkinlik alanında yeniden hayat buldu. Festival boyunca Türkiye'nin en büyük film koleksiyonerinden biri olan yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy'un arşivinden birbirinden değerli Yeşilçam filmleri sinemaseverle buluşuyor. Festivale özel makaralı makinede beyaz perdeye yansıyan ilk film 1970 yapımı başrolünü Zeynep Değirmencioğlu'nun oynadığı 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' isimli film oldu. Yediden yetmişe yazlık sinemayı dolduran Antalyalılar filmi keyifle izleyerek nostaljinin tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Kültür Sanat Festival Antalya Sinema Kültür Sanat Yaşam

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title