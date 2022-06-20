Yeşil Camii hem mimarisiyle hem de minaresiyle ilgi çekiyor

GİRESUN Giresun'un Eynesil ilçesinde mimarisi ve minaresi ile tek olma özelliğine sahip olan Yeşil Camii'nin semaver şeklindeki minaresi dikkat çekiyor.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 1987'den bu yana taşları el işçiliği ile işlenip Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Yeşil Camii, mimari özellikleriyle göz doldururken, semaver şeklindeki minaresi de ilgi çekiyor.

Minarenin semaver şeklinde olmasının nedenini vasiyet ve ilçe ekonomisine yön veren çay üretiminden kaynaklandığını anlatan Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "Bu caminin temelinin atılmasında büyük emeği olan merhum Hacı Mustafa Eren Efendi, Kayseri'de Ulu Cami'ye gidiyor, yanındakilere de 'Bizim yaptıracağımız camiye de böyle bir minare yapalım' diyor. Biz de bu vasiyeti caminin bitimine yaklaştığımızda yerine getirmek istedik. Bir de ilçemizde çay üretimi oldukça fazla ve 5 tane de çay fabrikası bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak semaver şeklinde bu çay üretimini simgelemek istedik. Diğer bir açıdan da semaverin bir birleştirici özelliği var. Bilindiği gibi semaverin etrafında oturulup çay içilirken, sohbet edilirken bir manevi özelliği oluyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir eser ortaya çıkmış oldu" dedi.

Semaver minare doğal taştan 4.5 yılda yapıldı

Caminin minaresindeki semaverin özelliğiyle de ilgili bilgi veren Tufanoğlu, "Mimarinin en tepesindeki semaver şeklinin yapılması için bir proje aşaması oldu uzun süre buna çalıştık. Tamamen doğal taştan yaptığımız semaverin önce çizimini yaptık, sonra 4,5 yılda tamamlayabildik. İçerisinde 5 kişi sığabilecek ve oturup çay içebilecek imkana sahiptir. Yine semaver şeklindeki eklenti 360 derece dönebiliyor. Bir de musluk yaptık ki bunun da bir nedeni var. Bilindiği camiye gelenlerin maneviyatının hayır çeşmesinden doldurulmasını sembolize ettik" diye konuştu.

Cumhuriyet döneminde yapılan 2. taş cami

Yaklaşık 35 yıldır devam eden cami inşaatının Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapıldığını da belirten Tufanoğlu, "Cumhuriyet döneminde Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nden sonra yapılan 2. Camidir. Tamamen doğal taş işlenerek yapılmaktadır. Şuanda yüzde 80'i tamamlanmış durumdadır. Tamamen bitirilmemiş olmasına rağmen 2012 yılından beridir ibadete açık durumdadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da minarenin caminin mimari özelliğine yakıştığını belirterek bir birini tamamladığını söylediler.