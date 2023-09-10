Yerköy'de Hedik ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Anadolu kültürünün asırlık mirası olan hedik geleneğini yaşatabilmek amacıyla Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hedik ve Kültür Sanat Festivali" etkinliklerinde, yaklaşık 600 kişiye çedeneli hedik ikram edildi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan festival etkinlikleri kapsamında, müzik, eğlence programı ile davetliler gönüllerince eğlendi.

Yozgat'ta, Anadolu kültürünün asırlık mirası olan 'hedik' geleneğinin yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi kararlaştırılan festival etkinlikleri öncesinde ocaklar yakıldı buğday, nohut, fasulye haşlanıp, çedene kavrularak, yöresel 'Çedeneli hedik' hazırlanıp, paketlenerek, festival alanında halka dağıtıldı.

Genel olarak buğday tanelerinin nohut ile birlikte haşlanması ile hazırlanan hedik, Yozgat'ın Yerköy, Şefaatli, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesini kapsayan bölgede ise kuru fasulye ve kavrulmuş çedene de katılarak hazırlanıyor. Kuruyemiş olarak tüketilen hedik, çocukların ilk diş çıkarttığı dönemde de 'diş hediği' olarak yapılıp, yapan kişi tarafından komşularına dağıtılıyor. Diş hediği içerisine sarı üzüm de ilave edilerek ikram ediliyor. Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu gelenekleri arasında önemli bir yeri olan hedik yapımı suda kaynatılan buğday, nohut, kuru fasulyenin birbiri ile karıştırılıp, üzerine kavrulmuş çedene serpilerek tüketiliyor.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OLAN BİR GELENEK"

Yerköy ilçesinde düzenlenen festival etkinliğinde dağıtılan hedik, Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli çalışanları tarafından hazırlandı. Önceden yıkanmış buğday, nohut ve kuru fasulye ayrı kazanlara konulup yaklaşık 3 saat haşlandı. Buğdayın suyunu çekmesi, kuru fasulye ve nohudun yumuşamasının ardından birleştirme işlemine geçildi. Önce nohut, ardından da kuru fasulyenin suyu süzülüp kaynamış buğdayın içerisine dökülerek karıştırılarak, hedik haline getirildi. Soğumaya bırakılan hedik üzerine servis edilmeden önce üzerine kavrulmuş çedene döküldü. Hediğin hazırlanmasına katkı veren Kamer Kapan isimli çalışan, "Hediğimiz birinci sınıf olmak üzere buğdayımızdan oluşan, yıkanmış temizlenmiş hazırlanmış nohudumuz, fasulyemiz, çedenemiz haşlayıp hazırladık. Tencerelerde pişirdik, vatandaşımıza sunmak üzere" dedi.

Uygulama Oteli görevlisi Murat Zararsız da, şunları anlattı:

"Hediğimizin yapılışı; önce buğdayımızı yıkamayla başlıyoruz. Yıkadıktan sonra süzüyoruz, ocakları alıyoruz, süzüyoruz. Yaklaşık bir beş-altı saat pişirdikten sonra içerisine kuru fasulyemiz, nohudumuz, kavrulmuş çedenemizi katıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş olan bir gelenek, bunu canlandırmaya inşallah çalışacağız. Yerköy Belediyemiz festival haline getirdi, iki senedir yapıyoruz bunu. Lezzetli bir yiyecektir, eskilerden kalmadır. Şu anda çok da yapanın olduğunu pek zannetmiyorum. Biz yaparak yaşatmaya bir geleneğimizi canlandırmaya uğraşıyoruz."

"HEDİK FESTİVALİ'Nİ İKİ SENEDİR YAPIYORUZ"

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da, unutulmaya yüz tutan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş bir geleneğini iki yıldır Yerköy'de yaşatıyoruz. Hedik Festivali'ni iki senedir yapıyoruz. Hedik eskiden ninelerimizin, annelerimizin köylerde kaynattığı, hasat sonrasında bir eğlencelik olarak köylerde, evlerde, köy odalarında dağıttığı bir eğlencelik yiyeceğimiz. Toplumumuz bunu bilir ama genç nesiller bunu unutmuştu. İnşallah hep beraber bunu yeniden hatırlattık, çok bereketli oldu, bu sene daha bereketli olur. Allah izin verirse geleneksel bir hale gelecek, bu geleneği de yıllarca bizlerden sonra gelen kardeşlerimiz inşallah yaşatırlar."

Yerköy İstasyon Meydanının da düzenlenen "Hedik ve Kültür Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer de konser verdi.