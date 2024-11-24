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Yazar İbrahim Ünlü'nün edebiyat yolculuğu ve halikarnas balıkçısı değerlendirmesi

Yazar İbrahim Ünlü'nün edebiyat yolculuğu ve halikarnas balıkçısı değerlendirmesi
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Papirüs programının konuğu olan yazar İbrahim Ünlü, edebiyat yolculuğunu ve kaleme aldığı öykülerin arka planını paylaştı. Üniversite yıllarında başladığı yazarlık serüveninde yazma isteğinin güçlendiğini belirtti. Merdan adlı öyküsünde hayata tutunmanın ve bireyler arasındaki bağların önemini vurguladı. Programda ayrıca Halikarnas Balıkçısı'nın Türk edebiyatındaki yerine değinildi.

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu, yazar İbrahim Ünlü oldu. Programda Ünlü, edebiyat yolculuğunu ve kaleme aldığı öykülerin arka planını paylaşırken, Halikarnas Balıkçısı'nın edebiyat ve toplum içindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

"MÜLKİYE'DE YAZDIKLARIMA DÖNÜŞ OLMADI"

İbrahim Ünlü, yazarlık serüvenine üniversite yıllarında başladığını belirtti. "Mülkiye'de okurken yazdığım şiir ve öykülerden geri dönüş almadım" diyen Ünlü, bu dönemin yazma isteğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

"MERDAN ÖYKÜSÜ KOPUŞLARA ENGEL OLMAK İÇİN YAZILDI"

Ünlü, Merdan adlı öyküsünde okuyucuya hayata tutunmanın ve bireyler arasındaki bağların önemini aktarmak istediğini söyledi. "Hayata katılan insanların kopuşlarını önlemek için yazdım" diyerek, öykünün toplumsal bir mesaj taşıdığını vurguladı.

HALİKARNAS BALIKÇISI'NIN TOPLUMSAL YERİ

Programın ilerleyen bölümlerinde Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık, Halikarnas Balıkçısı'nın Türk edebiyatındaki yerini tartıştı. "Balıkçıların yaşam mücadelesini konu edinir" diyen ekip, yazarın eserlerinde Anadolu'nun denizle kurduğu bağın ve toplumun geçim mücadelesinin derinlikli bir şekilde ele alındığını belirtti.

Haberler.com / Musa Kara - Kültür Sanat
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