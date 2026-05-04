Yazar Ayşe Erbulak'tan kitap okuma alışkanlığı için rol model vurgusu

Tiyatro oyuncusu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak, dijitalleşmenin kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkilediğini belirterek, çocukların kitapla bağ kurabilmesi için ailelerin rol model olması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'taki Mephisto Kitabevi'nde, edebiyat ve sanat dünyasından davetlilerin ve yazarın ailesinin katılımıyla düzenlenen imza gününde AA muhabirine açıklama yapan Erbulak, yeni kitabı "Kanlı Kanatlar"ın yazım sürecini ve dijitalleşen dünyada okuma kültüründeki değişimleri anlattı.

Dijital dünyanın sunduğu hızın, derinlikli bir uğraş olan kitap okuma alışkanlığını tehdit ettiğini dile getiren Erbulak, "Kitap okumak çok güzel bir eylem ama maalesef dijital dünya kitap okuma oranlarını ciddi şekilde azalttı. Sesli kitaplar bir alternatif sunsa da genel anlamda dünyada bir düşüş var. Yakın bir gelecekte fotoğraf gibi kitap sanatının da yok olmasından çok korkuyorum. Ben her zaman yanımda, baş ucumda bir kitap taşırım. Ancak günümüzde insanların odaklanamıyorum diyerek okumadan uzaklaşmasını anlamakta güçlük çekiyorum." diye konuştu.

Vapurda eskiden herkesin elinde bir kitap olduğunu, bugünkü seyahatinde ise 80 yaşındaki insanların bile başlarını telefondaki sosyal medya uygulamalarından kaldıramadığını ifade eden yazar, "Bu bir toplumsal değişim ancak bu değişimde rol modellerin önemi büyük. Anne ve babalar kitap okumalı ki çocuklar da onları örnek alsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Polisiyede 'Katil kim?' biraz eski bir soru haline geldi"

Polisiye edebiyatındaki 14 yıllık serüvenine değinen Erbulak, polisiye yazarlığına 55 yaşında başladığını, bugün 69 yaşında 11 kitaba ulaşmanın gururunu yaşadığını ve "Kanlı Kanatlar" ile türün geleneksel sınırlarını zorladığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle suç kurgularının da değişmek durumunda kaldığını ifade eden yazar, şunları kaydetti:

"Artık 'Katil kim?' sorusu polisiye için biraz eski bir soru haline geldi. Yeni dünyada uydular, dronlar ve her köşedeki kameralarla katili bulmak teknik olarak çok kolaylaştı. Bu yüzden ben de yazarlığımda bir rota değişikliğine gittim. Son iki kitabım olan 'Aile Cinayetleri' ve 'Kanlı Kanatlar'da edebi öğeleri daha baskın hale getirdim. Okura katili en başta veriyorum. Okur, katilin kim olduğunu bulmaya çalışmak yerine, o karakterin iç dünyasına, ahlaki gelgitlerine ve o suça giden yoldaki psikolojik süreçlerine tanıklık ediyor. Bir anlamda okuru katille empati kurmaya ya da ondan tiksinmeye iten, psikolojik sınırları zorlayan bir yolculuğa davet ediyorum."

Yeni romanında toplumsal bir yaraya da parmak bastığını söyleyen Erbulak, "Kanlı Kanatlar"ın odağında evlat edinme konusunun yer aldığını belirtti.

Erbulak, kitabında çok ince bir çizgiye girdiğine işaret ederek, "Evlat edinilen çocuklara bakabilmek, onlarla bir bağ kurmak ve her türlü zorluğa dayanabilmek büyük bir sorumluluk. Tanıdığım bazı ailelerden ilham aldım ama onlar kitaptaki karakterlerin kendileri olduğunu bilmiyorlar." diye konuştu.

"Annem polisiye roman skalasını büyüttü"

Annesini bu özel gününde yalnız bırakmayan oyuncu Dağhan Külegeç, Ayşe Erbulak'ın yazarlık serüvenindeki değişimi yakından gözlemlediğini söyledi.

Başlarda annesinin daha butik, dedektif bürosu tarzı hikayelere odaklandığını ifade eden Külegeç, "Ancak 'Kanlı Kanatlar' ile skalayı çok büyüttü. Artık işin içine ajanlar, büyük toplumsal mevzular ve daha karmaşık yapılar girdi. Dijitalleşen çağda edebiyat ve sanat alanı ne yazık ki küçülüyor ancak annem bu alanda üretmeye inatla devam ediyor. Biz bir yandan drama eğitimi veriyoruz, o bir yandan yazıyor. Yüz yıl sonra bu fiziksel kitapların değeri çok daha iyi anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

Yazarın eşi, tiyatro oyuncusu Özden Özgürdal ise bir polisiye yazarıyla aynı evi paylaşmanın ilginç bir deneyim olduğunu paylaştı.

Metinleri herkesten önce parça parça okuduğunu belirten Özgürdal, "Ayşe'nin her zaman savunduğu görüşler var. Bu kitapta da farklı bir temayı çok güçlü bir şekilde hissediyoruz. Artık günümüzde Agatha Christie tarzı kurguların inandırıcılığı kalmadı çünkü her şey dijital izlerle takip edilebiliyor. Ayşe, Kuzey polisiyesine olan yakınlığıyla bu zorluğu aştı ve tarzını bambaşka daha karanlık ve edebi bir noktaya taşıdı. Bunu hem bir polisiye okuru hem de eşi olarak söylüyorum." diye konuştu.

Klasik polisiye anlayışının dışına çıkan "Kanlı Kanatlar", okuru ters köşe finallerle değil, karakterlerin iç dünyası, ahlaki çatışmaları ve duygusal gelgitleriyle yakalıyor. Polisiye tutkunlarını, alışılmış kalıpların dışına çıkaran güçlü bir hikayeye davet eden kitap, birbirini tanımayan insanların ve ailelerin kesişen ve dönüşen hayatlarını çarpıcı bir dille ele alıyor.