Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajları

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler (89) için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler (89) için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bakiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır. Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Bakiler için taziye mesajı yayımladı. Duran, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Sayın Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onun şiirleri, düşünceleri ve yazıları, milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bakiler, kalemiyle Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerimizi güçlü bir şekilde dile getirmiş; nesiller boyunca hatırlanacak eserler bırakmıştır. Türk kültürüne ve düşünce dünyamıza yaptığı katkılar her daim minnetle anılacaktır. Sayın Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.