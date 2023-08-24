Yavuz Bingöl, Erzurum'da konser verdi

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı. Bingöl, Erzurum'a olan özel bağını dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı.

On binlerce kişinin katıldığı konserde Yavuz Bingöl, 1985 yılında askerliğini Erzurum'da yaptığını, şehrin ekmeğinden suyundan içtiğini, bundan dolayı da Erzurum'un kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirtti. Aşıkların, dadaşların, İbrahim Erkal'ın şehri Erzurum'a, halkına sevgilerini ve saygılarını ileten Bingöl, kendisini yıllar sonra Erzurum halkıyla biraya getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos Pazar günü sona erecek. Tüm festival detaylarına ise https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşılabilir. - ERZURUM