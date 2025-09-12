Haberler

Yaralı Kerkenez Kuşu Yavrusuna Kurtarma Operasyonu

Malatya'nın Darende ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez kuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından güvenlik görevlilerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kuşu alarak tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürdü.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi civarında uçamayan kerkenez kuşu gören vatandaşlar, yavrusunu yakalayarak Hulusi Efendi Vakfı güvenlik görevlilerine teslim etti.

Güvenlik görevlileri Doğa Koruma ve Milli Park yetkililerini arayarak yardım istedi.

Ekipler yaralı kuşu teslim alarak, gerekli tedavinin yapılması için rehabilitasyon merkezine götürdü.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Kültür Sanat
