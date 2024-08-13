Yalan dizisinin 10. bölümünde büyük sürprizler yaşandı

Yeni bölümleri yaz sezonunda yayınlanmaya devam eden Yalan 10'uncu bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde Hazal, Duru ve Kerim'in yakınlaştığını görünce Duru'nun üzerine gitti ve ona saldırdı. Melike ise Hazal'ı durdurmak için ona tokat attı. Hazal da bunun üzerine bütün öfkesini Melike'den çıkardı. Duru yaşanan bu olaylardan dolayı evi terk etti. Dizinin final sahnesinde ise Haluk Duru'nun kendi kızı olmadığını öğrendi.

Yalan'ın 10'uncu bölümünde Duru ve Kerim'in yakınlaştıklarını gören Hazal, onlardan hesap sormaya çalışırken kendini kaybedip Duru'ya saldırdı. Olanlara tanık olan Melike iki kızı ayırmaya çalışırken Hazal'a tokat atmak zorunda kaldı. Hırsını alamayan Hazal bütün öfkesini Melike'den çıkardı. Duru da öğrendiği gerçekler yüzünden ve yaptıklarının yol açtığı beklenmedik etkilerden dolayı herkesten uzaklaşmak istedi. Olanları öğrenen Hülya ise Kerim'lerin evine gitti ve ortalığı birbirine kattı. Emin de oğlu Kerim'i bir seçim yapmak zorunda bıraktı. ya Hazal ile evlenecek ya da Amerika'ya geri dönecekti. Kerim herkesin hayatında daha fazla hasar bırakmamak için Amerika'ya gitmeye karar verdi.

HALUK, DURU'NUN GERÇEK KIZI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Yalan final sahnesi ile izleyenleri ekrana kilitledi. Haluk, Duru'nun kendi kızı olup olmadığı şüphesine girince Duru'nun diş fırçası ve tarağını alıp DNA testine girdi. DNA testi sonucunda Duru'nun kendi kızı olmadığını öğrenen Haluk şoke oldu. Berrin'den intikam almak istese de ilk işi Duru'nun yanına gitmek oldu. Bu sırada Duru, Melike ile konuşmak için onu çiftliğe çağırdı. Melike de Duru'nun yerini son kez konuşmaları ve kendini aklaması için Kerim'e söyledi. Kerim'in geldiğini gören Duru sinirlendi, onlarla konuşmamak için ata bindi. Duru bindiği attan düşünce Melike "kızım" diye bağırdı. Bu anları uzaktan izleyen Haluk taşları yerine oturttu ve Duru'nun annesinin Melike olduğunu anladı. Haluk Melike'nin karşısına çıkıp "Sen Duru'nun annesisin" dedi. Haluk, Melike'ye DNA testi yaptırmak istediğini söyledi.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan'ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Yalan, yeni bölümleriyle yaz boyunca her pazartesi Kanal D'de ekrana gelecek.