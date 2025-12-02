Yahya Kemal Beyatlı, 141. Doğum Yıldönümünde Anıldı

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı, doğumunun 141. yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Yahya Kemal'in gönlünde özel bir yeri olduğunu ifade eden Karaküçük, "Şair, Balkanlar'dan İstanbul'a uzanan kültür çizgisini anlatırken Tekirdağ'ı her zaman bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Tekirdağ'ın Rumeli'ye açılan kapısı oluşunu, insanının zarafetini, sahilinin eşsiz güzelliğini her fırsatta dile getirmiştir. Nitekim onun dizelerinde de hissedilen bu Rumeli rüzgarı, bugün Tekirdağ'ın kültür ve sanat hayatında hala esmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Karaküçük, Yahya Kemal'in temsil ettiği ince zevk, musiki duyarlılığı ve İstanbul Türkçesinin pırıltısının, Tekirdağ'ın kültürel mirasına değer katan unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Dr. Çiğdem Özcan da Beyatlı'nın Türk edebiyatının kalemi en kuvvetli yazarlarından biri olduğunu belirtti.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu Beyatlı'nın şiirlerini okudu. Anma programı Beyatlı'nın fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.