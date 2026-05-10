Haberler

Geleneksel halı dokuma ustası, kültürel mirası ilmek ilmek geleceğe taşıyor

Geleneksel halı dokuma ustası, kültürel mirası ilmek ilmek geleceğe taşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

51 yaşındaki Zehriban Emül, geleneksel Türk el sanatlarından Yağcı Bedir halı dokumacılığını yarım asırdır sürdürüyor ve bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor. Eğitmen olarak birçok öğrenci yetiştiren Emül, gençlerin bu alana yönelmesini istemekte.

Geleneksel Türk el sanatlarından Yağcı Bedir halı dokumacılığının önemli temsilcilerinden Zehriban Emül, çocukluk yıllarında annesinden öğrendiği zanaatı yarım asırdır büyük bir sevgiyle sürdürüyor. Kapalı Türk düğümü tekniğiyle üretilen ve yıllar geçtikçe değer kazanan halıları özenle dokuyan usta zanaatkar, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için tezgah başından ayrılmıyor.

Halk eğitim merkezlerinde yaklaşık 30 yıl boyunca eğitmenlik yaparak yüzlerce öğrenci yetiştiren 51 yaşındaki Zehriban Emül, son 6 yıldır tüm enerjisini bizzat tezgah başında üretim yapmaya ayırıyor. Halı dokumacılığına henüz ilkokul çağlarındayken annesinin yanında oyun oynayarak başladığını anlatan Emül, mesleğine olan bağlılığını hiç kaybetmediğini dile getirdi. İlk öğrendiği dönemlerde her gece rüyalarına halı dokurken kullanılan kirkit aletinin sesinin girdiğini söyleyen usta dokumacı, "O zaman bu yolu hiç bırakmayacağımı biliyordum. Bizim dokuduğumuz halılar kullanıldıkça değer kazanıyor, adeta birer antika esere dönüşerek torunlara miras kalıyor" dedi.

En büyük hayali gençlerin tezgaha oturması

Geleneksel sanatın yaşatılması için eğitimin önemine dikkat çeken Zehriban Emül, el dokumacılığının okullarda gençlere tanıtılması gerektiğine inanıyor. Çocukların sanatla buluşmasının ruhsal gelişimlerine de olumlu yansıyacağını ifade eden Emül, "Çocuklar haftada bir saat bile olsa tezgaha otursalar, o renkli motiflere baksalar ruhları dinlenir. Ben kirkit sesinin herkesin kulağında güzel bir müzik gibi çınlamasını ve bu kadim mesleğin aydınlık yarınlara taşınmasını gönülden istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Ölüm gemisinde tehlikeli bekleyiş! Türk yolcular için kritik karar
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya

Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya