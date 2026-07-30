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Venezuela'da AFAD çadır kentine günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu tesisi kuruldu

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Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından afetzedelerin barındığı AFAD çadır kentine, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kuruldu.

Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından afetzedelerin barındığı AFAD çadır kentine, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kuruldu.

La Guaira'da AFAD çadır kentinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, La Guaira Vali Yardımcısı, yerel yetkililer ve afetzedeler katıldı.

DTİK tarafından kurulan günlük 18 bin litre kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde Büyükelçi Karamanoğlu, afetzedelere 300 damacana su dağıtımı gerçekleştirdi.

Tesis, 275 çadırda yaklaşık 600 kişinin yaşamını sürdürdüğü çadır kent ve bölgede temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Büyükelçi Karamanoğlu, törende yaptığı konuşmada bölgede yaşayan ailelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin temiz içme suyu olduğunu belirterek, "Bugün, evleri yapısal hasar görmediği için yalnızca onarım çalışmalarını bekleyen ve bu süreçte çadırlarda yaşayan aileler başta olmak üzere tüm bölge halkının temiz içme suyuna erişimini sağlayacak su arıtma tesisini hizmete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teşekkürler Türk kardeşlerimiz"

La Guaira eyaletindeki Brisas de Maiquetia topluluğunun önde gelen isimlerinden Zulay Rodriguez de konuşmasında Türkiye'ye teşekkür ederek, "Mahallemizin temiz içme suyuna kavuşmasını sağlayan bu tesisi bizlere kazandıran Türkiye'den dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler Türk kardeşlerimiz." dedi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546'ya ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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