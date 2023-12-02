Üye Girişi
Haberler

"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135. yılında mezarı başında anıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

Tören, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin buket bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Anma etkinlikleri, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nda Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti.

Namık Kemal'in biyografisini okuyan öğretmen Ayşe Tatlı Çelik, Tekirdağ'da 1840 yılında dünyaya gelen "vatan şairi"nin, annesini küçük yaşta kaybedince dedesi Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldüğünü ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu söyledi.

Sofya'da evlerine ziyarete gelen dedesinin arkadaşı şair Binbaşı Eşref Bey'in, şiirlerini okuduktan sonra Mehmet Kemal'e yazıcı ve katip anlamındaki "Namık" adını verdiğini dile getiren Çelik, şairin o günden sonra Namık Kemal olarak anılmaya başlandığını ifade etti.

Öğrenciler tarafından Namık Kemal'in "Murabba" şiirinin okunduğu programda, "Vatan Sevgisi" ile "Namık Kemal" oratoryoları sahnelendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Namık Kemal Çanakkale Edebiyat Kültür Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title