"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135. yılında mezarı başında anıldı

Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

Tören, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin buket bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Anma etkinlikleri, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nda Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti.

Namık Kemal'in biyografisini okuyan öğretmen Ayşe Tatlı Çelik, Tekirdağ'da 1840 yılında dünyaya gelen "vatan şairi"nin, annesini küçük yaşta kaybedince dedesi Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldüğünü ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu söyledi.

Sofya'da evlerine ziyarete gelen dedesinin arkadaşı şair Binbaşı Eşref Bey'in, şiirlerini okuduktan sonra Mehmet Kemal'e yazıcı ve katip anlamındaki "Namık" adını verdiğini dile getiren Çelik, şairin o günden sonra Namık Kemal olarak anılmaya başlandığını ifade etti.

Öğrenciler tarafından Namık Kemal'in "Murabba" şiirinin okunduğu programda, "Vatan Sevgisi" ile "Namık Kemal" oratoryoları sahnelendi.